Trabzonspor'da Nwakaeme durakladı
Takımda yaşanan sakatlıklar hücum bölgesini vurdu. Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu dönem ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi.
Takımda yaşanan sakatlıklar hücum bölgesini vurdu. Geçtiğimiz sezon 11 gol ve 10 asistle oynayarak skora en çok katkı veren isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme bu dönem ise ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Geçtiğimiz sezon, Rodallega ve Caleb Ekuban ile birlikte müthiş bir uyum sergileyen 30 yaşındaki sol kanat şov yapmıştı. Nijeryalı yıldız, Sivasspor karşılaşmasında da bekleneni veremedi.
- 25.9.2019
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Toplam 1
Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Trabzonspor'da Nwakaeme durakladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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