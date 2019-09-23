Trabzonspor: Forma kol sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma sağlandı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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: Forma kol sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma sağlandı

Trabzonspor: Forma kol sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma sağlandı

Kulübü, forma kol sponsorluğu için Finansbank ile yıllık 1,9 milyon TL karşılığında 3 senelik anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

Şirketimiz ile Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacaktır.

  1. 23.09.2019
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