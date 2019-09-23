Trabzonspor: Forma kol sponsorluğu için 3 yıllık anlaşma sağlandı
Trabzonspor Kulübü, forma kol sponsorluğu için QNB Finansbank ile yıllık 1,9 milyon TL karşılığında 3 senelik anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;
Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde üç yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank A.Ş. şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL + KDV bedel ödeyecektir. Bu bedel devam eden yıllar için Tüfe+Üfe ortalaması oranında artırılacaktır.
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