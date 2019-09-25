Trabzonspor'da gündem Sturridge

Sakatlığı nedeniyle Sivas maçında forma giyemeyen İngiliz forvetin aşil tendonundaki ödemin önemli oranda iyileştiği ve Beşiktaş derbisine kadar iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki forvetin de oynamayı istediği ve bu konuda teknik heyet ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Ancak çok sık kas ağrısı problemi yaşayan Sturridge'nin derbiye kadar kontrollü olarak idmanlara alınacağı ve bir sorun tespit edilmesi durumunda uzun bir sakatlığın önüne geçilmesi için riske edilmeyeceği öğrenildi.