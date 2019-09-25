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25 Eylül 2019, Çarşamba
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'da gündem Sturridge

Trabzonspor'da gündem Sturridge

Art arda yaşanan puan kayıplarının ardından gözler hafta sonunda oynanacak derbisine çevrildi. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle istediği kadroyu kurmakta zorlanan teknik direktör Karaman, Sturridge'den gelecek sevindirici haberi bekliyor.

Sakatlığı nedeniyle maçında forma giyemeyen İngiliz forvetin aşil tendonundaki ödemin önemli oranda iyileştiği ve derbisine kadar iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki forvetin de oynamayı istediği ve bu konuda teknik heyet ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Ancak çok sık kas ağrısı problemi yaşayan Sturridge'nin derbiye kadar kontrollü olarak idmanlara alınacağı ve bir sorun tespit edilmesi durumunda uzun bir sakatlığın önüne geçilmesi için riske edilmeyeceği öğrenildi.

  1. 25.9.2019
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