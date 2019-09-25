Trabzonspor'da gündem Sturridge
Art arda yaşanan puan kayıplarının ardından gözler hafta sonunda oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle istediği kadroyu kurmakta zorlanan teknik direktör Karaman, Sturridge'den gelecek sevindirici haberi bekliyor.
Sakatlığı nedeniyle Sivas maçında forma giyemeyen İngiliz forvetin aşil tendonundaki ödemin önemli oranda iyileştiği ve Beşiktaş derbisine kadar iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. 30 yaşındaki forvetin de oynamayı istediği ve bu konuda teknik heyet ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Ancak çok sık kas ağrısı problemi yaşayan Sturridge'nin derbiye kadar kontrollü olarak idmanlara alınacağı ve bir sorun tespit edilmesi durumunda uzun bir sakatlığın önüne geçilmesi için riske edilmeyeceği öğrenildi.
- 25.9.2019
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Yorum
Kazım Oral Teşekkürler,güle güle yiğidim.Sen Seba dahil BJK nın en iyi başkanıydın.Vicdanın rahat olsun.Hizmeti göremeyen körler vicdanını yoklasın.
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Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Toplam 1
Yorum
mustafa dönme ömür dönersen iyileşemessin iyileşinceye kadar almanyada kal
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"Beşiktaş maçından daha zor oldu"
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
Trabzonspor'da gündem Sturridge haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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