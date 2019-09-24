Trabzonspor'un penaltı kabusu
Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmasında Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalan, Avrupa Ligi'nde ise AEK'ye 2-0, Getafe'ye 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Sivasspor'a da yenilerek kötü gidişatını devam ettirdi. Avdijaj ile öne geçen bordo-mavililer, Fernando ve Uğur’u durduramadı Sörloth penaltıyı dışarı attı, Fırtına bu sezon 4 penaltıdan 3’ünü kaçırdı.
3. dakikada Avdijaj ile öne geçen Karadeniz ekibi, 41'de Fernando ve 90+6'da Uğur Çifçi'ye engel olamadı. Ev sahibi Yiğido'nun Mert Hakan ve Hakan Arslan ile iki topu da direkten döndü. Trabzonspor, skor 1-1'ken penaltı kazandı ancak geçen seneki kabusunun devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.
GEÇEN SEZON DA KAÇIYORDU
75'te Fırtına penaltı kazandı. G.Birliği sınavında penaltıdan ağları sarsan Sörloth topun başına geldi ama bu kez meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı. Trabzonspor böylece bir kez daha penaltı kaçırmış oldu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki Sparta Prag (2-1) maçında Nwakaem, AEK sınavında Sosa da penaltıdan yararlanamamıştı. G.Birliği sınavında şeytanın bacağını kıran Sörloth dün bu kez başaramadı. Fırtına, geçen sezon ligde 10 penaltıdan 4'ünü (Rodallega (2), Sosa ve Burak) kaçırmıştı.
AVDIJAJ'DAN GOL SİFTAHI
Sivasspor maçında bordomavili takım adına bir ilk yaşandı. Karadeniz ekibi, mücadelenin 3. dakikasında Donis Avdijaj'ın attığı golle Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Kosovalı sol kanat oyuncusu Trabzonspor formasıyla da ilk golünü kaydetmiş oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bir de asisti bulunuyor. (Fenerbahçe deplasmanı).
- 24.9.2019
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Toplam 1
Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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