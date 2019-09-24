Trabzonspor'un penaltı kabusu

3. dakikada Avdijaj ile öne geçen Karadeniz ekibi, 41'de Fernando ve 90+6'da Uğur Çifçi'ye engel olamadı. Ev sahibi Yiğido'nun Mert Hakan ve Hakan Arslan ile iki topu da direkten döndü. Trabzonspor, skor 1-1'ken penaltı kazandı ancak geçen seneki kabusunun devam ettiği bir kez daha ortaya çıktı.



GEÇEN SEZON DA KAÇIYORDU

75'te Fırtına penaltı kazandı. G.Birliği sınavında penaltıdan ağları sarsan Sörloth topun başına geldi ama bu kez meşin yuvarlağı yandan dışarıya attı. Trabzonspor böylece bir kez daha penaltı kaçırmış oldu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turundaki Sparta Prag (2-1) maçında Nwakaem, AEK sınavında Sosa da penaltıdan yararlanamamıştı. G.Birliği sınavında şeytanın bacağını kıran Sörloth dün bu kez başaramadı. Fırtına, geçen sezon ligde 10 penaltıdan 4'ünü (Rodallega (2), Sosa ve Burak) kaçırmıştı.



AVDIJAJ'DAN GOL SİFTAHI

Sivasspor maçında bordomavili takım adına bir ilk yaşandı. Karadeniz ekibi, mücadelenin 3. dakikasında Donis Avdijaj'ın attığı golle Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Kosovalı sol kanat oyuncusu Trabzonspor formasıyla da ilk golünü kaydetmiş oldu. 23 yaşındaki futbolcunun bir de asisti bulunuyor. (Fenerbahçe deplasmanı).