Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
24 Eylül 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize

: Şükür her halimize

Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize

Menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen başarılı oyuncu yayınladığı videoda "Çok şükür her halimize" dedi.

11 gün önce 'un eski doktoru Ufuk Şentürk'e menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür koltuk değnekleriyle bir video yayınladı. Henüz yere basamayan 20 yaşındaki yıldız, "Bugün ameliyatımızın 11. günü, çok şükür her halimize " dedi. Tedavisine 'da devam eden genç yetenek 27 Eylül'de Trabzon'a dönecek.

  1. 24.9.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN