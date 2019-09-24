Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize

11 gün önce Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk'e menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür koltuk değnekleriyle bir video yayınladı. Henüz yere basamayan 20 yaşındaki yıldız, "Bugün ameliyatımızın 11. günü, çok şükür her halimize " dedi. Tedavisine Almanya'da devam eden genç yetenek 27 Eylül'de Trabzon'a dönecek.