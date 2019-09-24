Abdulkadir Ömür: Şükür her halimize
Menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen başarılı oyuncu Abdulkadir Ömür yayınladığı videoda "Çok şükür her halimize" dedi.
11 gün önce Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk'e menisküs ameliyatı olan ve 4-6 ay arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Abdülkadir Ömür koltuk değnekleriyle bir video yayınladı. Henüz yere basamayan 20 yaşındaki yıldız, "Bugün ameliyatımızın 11. günü, çok şükür her halimize " dedi. Tedavisine Almanya'da devam eden genç yetenek 27 Eylül'de Trabzon'a dönecek.
- 24.9.2019
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Yorum
bjk 2. yarı arenada 5 yesinlerde görsünler
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Sıra sende Nwakaeme
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Yorum
tutkun61 Başlığı şimdi sıra sende diye görünce nwakame de mi yoksa sakatlancak diye düşündüm.
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Fenerbahçe'de Adil Rami'den felaket pas!
Toplam 1
Yorum
arslan rami bi işe yaramaz. sadık,serdar,okan turp bundan 10 kat daha iyiler.
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