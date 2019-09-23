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23 Eylül 2019, Pazartesi
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Sturridge şoku

'da teknik direktör Ünal Karaman’ın bugün 11’de kullanmayı düşündüğü İngiliz yıldızın aşil tendonunda ödem tespit edildi. Sivasspor maçı kafilesinden çıkarıldı.

Karadeniz ekibinin büyük umutlarla renklerine kattığı Daniel 'den gelen haber bordo-mavililerin keyfini kaçırdı. Daha önce Gençlerbirliği mücadelesinden önce MR'a giren 29 yaşındaki oyuncuda bir sıkıntıya rastlanmamıştı. Başkent temsilcisine karşı 21 dakika oynayan, Getafe maçında da 45 dakika görev yapan Sturridge'nin bugün Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de olması bekleniyordu. Ancak dün bileğinde ağrıları olduğunu söyledi. MR'a giren İngiliz yıldızın aşil tendonunda ödem tespit edildi. Acil olarak oyuncunun tedavisine başlandı. Kulüp resmi sitesinden de "Futbolcumuz, Sivasspor karşılaşmasında riske edilmeyerek kamp kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.
  1. 23.9.2019
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