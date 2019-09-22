Yolculuk bugün

Bordo-mavililer bugünkü idmanın ardından Sivas'a gidecek. Saat 14.30'da uçakla Sivas'a hareket edecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek. Ünal Karaman, sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları Sivas'a götürecek.

BAŞKANDAN DESTEK

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da takımla birlikte Sivas'a gitmesi bekleniyor. Ağaoğlu'nun son dönemde yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle futbolcuların ve teknik heyetin yanında yer alarak moral desteği vereceği öğrenildi. Birçok yönetim kurulu üyesi de kafilede yer alacak.