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22 Eylül 2019, Pazar
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Yolculuk bugün

Yolculuk bugün

'in 5. haftasında 'a konuk olacak , bugün yapılacak idmanın ardından 'a gidecek. Teknik direktör sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları deplasmana götürecek.

Bordo-mavililer bugünkü idmanın ardından 'a gidecek. Saat 14.30'da uçakla Sivas'a hareket edecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek. , sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları Sivas'a götürecek.

BAŞKANDAN DESTEK

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da takımla birlikte Sivas'a gitmesi bekleniyor. Ağaoğlu'nun son dönemde yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle futbolcuların ve teknik heyetin yanında yer alarak moral desteği vereceği öğrenildi. Birçok yönetim kurulu üyesi de kafilede yer alacak.

  1. 22.9.2019
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