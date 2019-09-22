Yolculuk bugün
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, bugün yapılacak idmanın ardından Sivas'a gidecek. Teknik direktör Ünal Karaman sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları deplasmana götürecek.
Bordo-mavililer bugünkü idmanın ardından Sivas'a gidecek. Saat 14.30'da uçakla Sivas'a hareket edecek olan kafile, yarın akşam oynanacak karşılaşmanın ardından Trabzon'a dönecek. Ünal Karaman, sakatlığı bulunmayan tüm oyuncuları Sivas'a götürecek.
BAŞKANDAN DESTEK
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun da takımla birlikte Sivas'a gitmesi bekleniyor. Ağaoğlu'nun son dönemde yaşanan sıkıntılı süreç nedeniyle futbolcuların ve teknik heyetin yanında yer alarak moral desteği vereceği öğrenildi. Birçok yönetim kurulu üyesi de kafilede yer alacak.
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austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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