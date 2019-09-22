Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde deplasmanda 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada son lig yenilgisini 10 Şubat 2019'da 3-1'lik skorla Galatasaray'dan alan bordo-mavililer, sonraki 9 deplasmanda 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fırtına bu sezon ligdeki Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik skorla dönmüştü.