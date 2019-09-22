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22 Eylül 2019, Pazar
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225 gündür yenilmiyor

225 gündür yenilmiyor

'in 5. haftasında 'a konuk olacak , deplasman istatistiğiyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda 225 gündür yenilmiyor.

'a konuk olacak , ligde deplasmanda 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada son lig yenilgisini 10 Şubat 2019'da 3-1'lik skorla Galatasaray'dan alan bordo-mavililer, sonraki 9 deplasmanda 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fırtına bu sezon ligdeki Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik skorla dönmüştü.

  1. 22.9.2019
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