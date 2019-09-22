225 gündür yenilmiyor
Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, deplasman istatistiğiyle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer deplasmanda 225 gündür yenilmiyor.
Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde deplasmanda 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada son lig yenilgisini 10 Şubat 2019'da 3-1'lik skorla Galatasaray'dan alan bordo-mavililer, sonraki 9 deplasmanda 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Fırtına bu sezon ligdeki Kasımpaşa ve Fenerbahçe deplasmanlarından 1-1'lik skorla dönmüştü.
- 22.9.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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