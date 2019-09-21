Trabzonspor'un yıldızı Daniel Sturridge Sivasspor maçını bekliyor
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge Instagram hesabından paylaşımda bulundu. İngiliz futbolcu, oynadıkça daha iyi olacağını ve Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi. Ayrıca Sturridge pazartesi günü oynanacak Sivasspor maçını beklediğini söyledi.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu Getafe maçındaki skordan memnun olmadıklarını dile getirdi.
Yıldız futbolcu ilk 45 dakikası olduğuna dikkat çekti. Getafe maçından alınan skordan memnun olmadıklarını söyleyen Sturridge, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti.
Ayrıca Trabzonspor'un yıldızı pazartesi akşamı oynanacak olan Sivaspor maçını beklediğini dile getirdi.
ÜNAL KARAMAN: EKSİKLERİ VAR
Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman Getafe maçından sonra yaptığı açıklamada Sturridge üzerinde de durmuştu.
Tecrübeli teknik adam Sturridge'nin eksiklerinin olduğunu söylemişti.
- 21.09.2019
- Güncelleme: 21.09.2019 13:55
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi!
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Yorum
fizyoterapist ilk sezon oynaması risk, ortalama kırık iyileşmesinden sonra spora dönüş 7-8 ay oluyor ama ağır bir kırığı var ve 1 senedir oynamıyor.
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Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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Yorum
OF 61 TS
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MAÇ SONUCU: Club Brugge 0-0 Galatasaray | ÖZET
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Yorum
austin 5.hafta olmuş ş.ligi gelmiş hala form tutacak takım önemli olan ş.ligine kadar hazır olmak değil mi takım feci yavaş,ağır,yaşlı işimiz zor b
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