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21 Eylül 2019, Cumartesi
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'un yıldızı maçını bekliyor

Trabzonspor'un yıldızı Daniel Sturridge Sivasspor maçını bekliyor

'un yıldız futbolcusu Instagram hesabından paylaşımda bulundu. İngiliz futbolcu, oynadıkça daha iyi olacağını ve Getafe maçındaki sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi. Ayrıca Sturridge pazartesi günü oynanacak maçını beklediğini söyledi.

'un yıldız futbolcusu Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Yıldız futbolcu Getafe maçındaki skordan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Yıldız futbolcu ilk 45 dakikası olduğuna dikkat çekti. Getafe maçından alınan skordan memnun olmadıklarını söyleyen Sturridge, oynadıkça daha iyi hale geleceğini ifade etti.

Liverpool'dan Daniel Sturridge paylaşımı

Ayrıca Trabzonspor'un yıldızı pazartesi akşamı oynanacak olan Sivaspor maçını beklediğini dile getirdi.

ÜNAL KARAMAN: EKSİKLERİ VAR

Trabzonspor'un teknik direktörü Getafe maçından sonra yaptığı açıklamada Sturridge üzerinde de durmuştu.

Tecrübeli teknik adam Sturridge'nin eksiklerinin olduğunu söylemişti.

  1. 21.09.2019
  2. Güncelleme: 21.09.2019 13:55
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