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20 Ağustos 2019, Salı
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kafilesi Atina'da

Trabzonspor kafilesi Atina'da

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda 'ın takımı ile karşılaşacak kafilesi Yunanistan'a geldi.

'in ilk haftasında ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından 'a dönmeyen bordo-mavili takım, özel uçakla 'dan 'ın başkenti Atina'ya ulaştı.

Atina Elefterios Venizelos Havalimanı'na 1 saat 15 dakikalık yolculuğunun ardından ulaşan kafilesi, daha sonra kısa süre pasaport işlemlerinin ardından otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

İstanbul'a 22 futbolcuyla gelen bordo-mavili takımın, maçı kadrosunda ise 20 oyuncu bulunuyor. Fıratcan Üzüm ve Kamil , AEK maçı kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Ünal Karaman ile takım kaptanı , yarın 17.30'da maçın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

Basın toplantısının ardından saat 18.00'de bordo-mavili takım stadyumda son çalışmasını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

  1. 20.08.2019
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