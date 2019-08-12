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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Bayram mesajı

Bayram mesajı
Başkan Ahmet Ağaoğlu, bayram mesajı verdi. Mesajda, "İnsanı insan yapan değerler ve erdemler yoğun olarak yaşanacak ve şüphesiz ki bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamı bizleri birbirimize daha çok kenetleyecek. camiası ve taraftarımızın dostluk bağlarını pekiştireceklerine inanıyorum" dedi.
  1. 12.8.2019
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