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11 Ağustos 2019, Pazar
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Novak: Turu geçeceğız

Novak: Turu geçeceğız

'un Çek sol beki Filip Novak, evlerindeki rövanşta turu atlayacaklarını söyledi. Başarılı oyuncu "Hedefimiz Avrupa'da mümkün olduğunda gitmek" diye konuştu.

Sparta Prag maçında iyi bir görüntü çizmeyen Uğurcan Çakır ise kısa sürede hazır olacağını söyledi. Genç eldiven "Dikkatli olup daha çok çalışmalıyım" ifadelerini kullandı.
  1. 11.8.2019
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