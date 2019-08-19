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Daniel Sturridge İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler

Trabzonspor'un transferi için bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız futbolcu Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. İngiliz futbolcunun Trabzon'a geçerek bordo-mavili yetkililerle görüşmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavilililerin transfer gündemindeki bir numaralı isim olan Daniel Sturridge, İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun Trabzon'a geçerek bordo-mavili yetkililerle görüşme gerçekleştirmesi ve ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

AİLESİ TRABZON'A GELMİŞTİ

Trabzonspor'un transferi uzun uğraşlar verdiği Sturridge'in ailesi, geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelerek bordo-mavililerin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynadıkları Sparta Prag maçını tribünden takip etmişlerdi. Kenti de gezen ve ev bakan yıldız futbolcunun ailesi, Trabzonsporlu yetkililer ile yaptıkları görüşmenin ardından olumlu yanıt vermişti.

DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

1 Eylül 1989 tarihinde dünyaya gelen Daniel Sturridge; Aston Villa, Coventry ve Manchester City altyapılarında forma giymesinin ardından profesyonel kariyerine Manchester City ile adım attı. Yıldız futbolcu, Chelsea ve Bolton formalarını terletmesinin ardından 2012 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer oldu. 7.5 yıl boyunca İngiliz devinin formasını terleyen Sturridge, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımıyla yeni mukavele yapmamış ve serbest kalmıştı. Kariyerinde toplam 312 resmi maça çıkan İngiliz forvet, 111 gol ve 42 asistlik bir performans sergiledi.

Trabzonspor Avrupa'da tur peşinde

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19 Ağustos 2019 , Pazartesi
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