Trabzonspor Avrupa'da tur peşinde
Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta ?Prag ile karşılaşacak.
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