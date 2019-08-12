Türkiye’nin gururu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Türkiye’nin gururu

Türkiye’nin gururu

Türkiye’nin gururu

'un deplasmanda karşısında 2-0'dan 2-2 berabere kaldığı maç, Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı. Başakşehir ve Trabzonspor'un, UEFA sıralamasında Türkiye'ye yakın olan Yunanistan ve Çekya temsilcileri ile yaptıkları maçlar, ayrı bir önem taşıdı.

'un deplasmanda karşısında 2-0'dan 2-2 berabere kaldığı maç, Türkiye'ye UEFA sıralamasında nefes aldırdı. Başakşehir ve Trabzonspor'un, UEFA sıralamasında Türkiye'ye yakın olan Yunanistan ve Çekya temsilcileri ile yaptıkları maçlar, ayrı bir önem taşıdı. 10. basamakta olan Türkiye, 13. Çekya ve 14. Yunanistan'ın temsilcilerine karşı mücadele verdi. Olympiakos, Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle 1 puanı ülkesinin hanesine yazdırdı. Çekya'dan Sparta Prag ise 2-0'ı koruyamayınca Trabzonspor ile birlikte 0.5'lik puanı paylaştı. UEFA'nın kuralları gereği eleme turlarında galibiyete 1 puan, beraberliğe de 0.5 puan veriliyor. UEFA sıralamasında 34 bin 600 puanda bulunan Türkiye'ye karşı Çekya'nın 25 bin 675 puanı, Yunanistan'ın da 27 bin 600 puanı bulunuyor
  1. 12.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’nin gururu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN