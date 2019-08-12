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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Murat kiralandı

Murat kiralandı

2018-2019 sezonunda bordo-mavili forma altında toplam 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen , 1 yıllığına 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'a kiralandı.

2018-2019 sezonunda bordo-mavili forma altında toplam 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen , 1 yıllığına 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden 'a kiralandı. 20 yaşındaki genç orta saha "Kendimi geliştirip on birinin değişmez futbolcusu olmak istiyorum" dedi.
  1. 12.8.2019
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