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12 Ağustos 2019, Pazartesi
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Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

'da yönetim ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edildi.

Yönetim , Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif edildi. 3.2 milyon euro kazanan Sosa ise 2.5 milyon euro'ya kadar düştü. Pazarlıklar devam ediyor. Sözleşmesi 2020'de biten Çekyalı Novak ile de görüşülüyor.

  1. 12.8.2019
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