Sturridge Trabzonspor'da! Son dakika transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2019, Cuma
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Sturridge 'da! Son dakika haberleri

Sturridge Trabzonspor'da! Son dakika transfer haberleri

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag engelini geçerek tur atlayan , transferde de hareketli saatler geçiriyor... Bordo-mavililer, transferi konusunda mutlu sona ulaştı. Son dakika haberine göre; Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı bombayı patlattı. Bülbüloğlu, "Sturridge ile anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" dedi.

'un gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Kulübü İkinci Başkanı , Radyospor'a konuk oldu. Canlı yayında soruları yanıtlayan Bülbüloğlu, konusunda bordo-mavililere müjdeyi verdi.

Bülbüloğlu, "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ALACAĞI ÜCRET...

Öte yandan bonservisi elinde olan 29 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor'dan 1.5 milyon euro yıllık ücret alacağı iddia edildi.



DANIEL STURRIDGE KİMDİR?

1989 doğumlu , futbola Aston Villa altyapısında başladı. 2003 yılında ise Manchester City teknik heyetinin dikkatini çekti ve 2006 yılına kadar altyapıda top koşturdu. M.City'de A takıma yükselen 28 yaşındaki oyuncu 2007/08 sezonunda kariyerininde yeni bir dönem başladı. Profesyonel olarak M.City formasıyla 26 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.

2009/10 sezonunda Chelsea'ye transfer olan Sturridge ilk sezonda takımı ile 20 maça çıktı. Burada sergilediği performansla Chelsea'nin Premier Lig ile İngiltere FA Cup'ı kazanmasını sağladı. Chelsea formasıyla 63 maça çıkan Daniel Sturridge, 2013/14 sezonunda Liverpool'un yolunu tuttu. Sturridge Liverpool'da kariyerinin zirvesine çıkan forvet oyuncusu burada ilk sezonda 33 maça çıktı ve 24 gol kaydetti. Liverpool ile toplanda 51 maça çıkan Sturridge, 29 gol atma başarısı gösterdi.

  1. 16.08.2019
  2. Güncelleme: 16.08.2019 16:53
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