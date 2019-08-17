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17 Ağustos 2019, Cumartesi
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Son Fırtına Sturridge

Son Fırtına Sturridge

bir dünya yıldızını daha kadrosuna katıyor. Bordomavililer, İngiliz yıldız ile son detayları konuşuyor. Anlaşma sağlanırsa kısa süre içinde Trabzon’a getirilecek.

Transferin hızlı takımı olan temsilcisi uzun süredir peşinden koştuğu transferinde mutlu sona ulaştı. Menajerliğini yürüten amcası Dean ve annesi Grace önceki gün Trabzon'a gelerek yönetimle masaya oturmuştu. Ardından da kulübün davetlisi olarak karşılaşmasını izlemişlerdi. İkili dün 'a dönerken herkes Sturridge'nin durumunu merak ediyordu. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyla temas kurarak ikna etmeyi başardı. İkinci başkan yaptığı açıklamada camiaya İngiliz yıldızla görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi.

GELDİKLERİNE GÖRE BU İŞ BİTER
Bordo-mavili ekibin ikinci başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'da katıldığı yayında Daniel Sturridge transferinde sona yaklaştıklarını duyurdu. Bülbüloğlu "Ailesi Trabzon'a geldi. Görüşmeler olumlu geçti. 3 yıllık kontrat olacak. Eşi ve ailesiyle görüşünce son kararını verecek. Ailesi buradaki atmosferden bir hayli etkilendi. bir futbol kenti. Futbolcuların zaten Trabzon'dan etkilenmemesi imkansız. Buralara kadar geldiklerine göre transferi bitecektir. Teknik heyetimiz de çok faydalı olacağına inanıyor" dedi. Anlaşma resmiyete kavuşunca Trabzonspor getirecek.

HAYRAN KALDI
Daniel Sturridge'nin annesi Garcia, Trabzonspor- Sparta Prag maçından oğluna adeta canlı yayın geçti. İngiliz yıldızın tribünlerin coşkusuna hayran kaldığı öğrenildi. Tecrübeli forvet oyuncusunun bunu ailesiyle de paylaştığı öğrenildi.

MONACO VE DC UNİTED TEHLİKESİ
Karadeniz Fırtınası'nın anlaşmaya vardığı Daniel Sturridge transferinde dün zorlu gelişmeler de yaşandı. İngiliz oyuncu, 'a gidecek olan 'nun yerine Monaco'ya önerildi. Ancak Fransız temsilcisi bu teklifi kabul etmedi. ile yollarını ayıracak olan DC United da 29 yaşındaki oyuncuya teklif götürdü. Bordo-mavililer bu tehlikeyi de savuşturarak transferi imza aşamasına getirdi.

1.5 MİLYON EURO ARTI BONUSLAR
Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere anlaştığı Daniel Sturridge'nin yılda 1.5 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın başarı ve gol bonusları da olacak. Kulübün şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılması halinde ekstra bonusları olacak. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde gol bonusu da yer alacak.

Daniel Sturridge ile Boston'da 10 gün görüşen ve transferi bu aşamaya getiren yönetici Sertaç Güven temkinli konuştu. Güven transferin henüz sonuçlanmadığını ancak önemli aşama kaydettiklerini belirtti.

  1. 17.8.2019
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