Son Fırtına Sturridge

Transferin hızlı takımı olan Karadeniz temsilcisi uzun süredir peşinden koştuğu Daniel Sturridge transferinde mutlu sona ulaştı. Menajerliğini yürüten amcası Dean ve annesi Grace önceki gün Trabzon'a gelerek yönetimle masaya oturmuştu. Ardından da kulübün davetlisi olarak Sparta Prag karşılaşmasını izlemişlerdi. İkili dün İstanbul'a dönerken herkes Sturridge'nin durumunu merak ediyordu. Yönetim, 29 yaşındaki futbolcuyla temas kurarak ikna etmeyi başardı. İkinci başkan Önder Bülbüloğlu yaptığı açıklamada camiaya İngiliz yıldızla görüşmelerin olumlu gittiğini söyledi.

GELDİKLERİNE GÖRE BU İŞ BİTER

Bordo-mavili ekibin ikinci başkanı Önder Bülbüloğlu, Radyospor'da katıldığı yayında Daniel Sturridge transferinde sona yaklaştıklarını duyurdu. Bülbüloğlu "Ailesi Trabzon'a geldi. Görüşmeler olumlu geçti. 3 yıllık kontrat olacak. Eşi ve ailesiyle görüşünce son kararını verecek. Ailesi buradaki atmosferden bir hayli etkilendi. Trabzonspor bir futbol kenti. Futbolcuların zaten Trabzon'dan etkilenmemesi imkansız. Buralara kadar geldiklerine göre transferi bitecektir. Teknik heyetimiz de çok faydalı olacağına inanıyor" dedi. Anlaşma resmiyete kavuşunca Trabzonspor özel uçakla getirecek.

HAYRAN KALDI

Daniel Sturridge'nin annesi Garcia, Trabzonspor- Sparta Prag maçından oğluna adeta canlı yayın geçti. İngiliz yıldızın tribünlerin coşkusuna hayran kaldığı öğrenildi. Tecrübeli forvet oyuncusunun bunu ailesiyle de paylaştığı öğrenildi.



MONACO VE DC UNİTED TEHLİKESİ

Karadeniz Fırtınası'nın anlaşmaya vardığı Daniel Sturridge transferinde dün zorlu gelişmeler de yaşandı. İngiliz oyuncu, Galatasaray'a gidecek olan Radamel Falcao'nun yerine Monaco'ya önerildi. Ancak Fransız temsilcisi bu teklifi kabul etmedi. Wayne Rooney ile yollarını ayıracak olan DC United da 29 yaşındaki oyuncuya teklif götürdü. Bordo-mavililer bu tehlikeyi de savuşturarak transferi imza aşamasına getirdi.

1.5 MİLYON EURO ARTI BONUSLAR

Trabzonspor'un kadrosuna katmak üzere anlaştığı Daniel Sturridge'nin yılda 1.5 milyon euro garanti para alacağı öğrenildi. İngiliz yıldızın başarı ve gol bonusları da olacak. Kulübün şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi'ne veya Avrupa Ligi'ne katılması halinde ekstra bonusları olacak. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde gol bonusu da yer alacak.



Daniel Sturridge ile Boston'da 10 gün görüşen ve transferi bu aşamaya getiren yönetici Sertaç Güven temkinli konuştu. Güven transferin henüz sonuçlanmadığını ancak önemli aşama kaydettiklerini belirtti.