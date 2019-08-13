Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan duygulandıran şiir
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bayramlaşma töreninde şiir okudu. Karaman'ın okuduğu şiir büyük alkış topladı.
İşte Karaman'ın okuduğu dörtlük:
Duygular yeşermiş vatan bağrında
Sevgiler filizlenmiş gönül dağında
Yedisinden yetmişe her bir çağında
Canların katıldığı harmanları özledik
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