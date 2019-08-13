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Trabzonspor'da bayramlaşma töreni!

Bordo mavililerde bayramın 3.günü bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Yusuf Yazıcı’nın gidişiyle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Törende söz alan Bakan Turhan, "Hepimiz Trabzonspor aile gurur duyuyoruz. Trabzonspor'umuzun mazisi tarihi şanla şöhretle Türk futboluna özellikle verdiği katkılarla yetiştirdiği değerli sporcularla doludur. Tarihinde hiçbir kara leke yoktur. Bunun için Trabzonspor'umuzdan gurur duyuyoruz. Tabi yeni bir sezona başlıyoruz. Bu yeni sezonda Trabzonspor'Umuzun taraftarlarımızın özlediği şampiyonluk var. Geçen sene bu şampiyonluk özlemini de bekliyorduk. Bu yıl inşallah başkanımızla hocamızla teknik heyetimizle sporcu arkadaşlarımızla ve tabiki taraftarlarımızla söke söke şampiyonluğu alacağız. Zafer inananlarındır. İnanıyorsak zafer bizimdir. Bizim kulübümüzün başında bu işe inanmış bir ekip var. Bu yıl güçlü bir kadromuz var. Bir arkadaşımızı elimizden aldılar ama olsun. Onun yerini dolduracak birçok genç oyuncularımız var'' dedi.

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13 Ağustos 2019 , Salı
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