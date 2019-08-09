Edgar Le için karar verildi
Edgar Le konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Talibi Feyenoord
Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bedelsiz olarak Lille kulübünden kadrosuna kattığı Edgar Le konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Hollanda'nın Feyenord kulübünün 1.82 boyundaki Portekizli stoperi kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunabileceği belirtildi. Feyenoord olmazsa yönetim oyuncuyu Süper Lig'den bir takıma göndermeye çalışacağı bildirildi.
- 9.8.2019
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