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09 Ağustos 2019, Cuma
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için karar verildi

Edgar Le için karar verildi

konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Talibi

Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bedelsiz olarak Lille kulübünden kadrosuna kattığı konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Hollanda'nın Feyenord kulübünün 1.82 boyundaki Portekizli stoperi kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunabileceği belirtildi. olmazsa yönetim oyuncuyu Süper Lig'den bir takıma göndermeye çalışacağı bildirildi.
  1. 9.8.2019
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