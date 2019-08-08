Ekuban'dan müthiş gol!
Trabzonspor, Sparta Prag karşısında 84. dakikada Ekuban'ın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.
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