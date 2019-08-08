Alexander Sörloth'tan enfes gol
Trabzonspor, Sparta Prag karşısında 89. dakikada Alexander Sörloth'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
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