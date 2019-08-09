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09 Ağustos 2019, Cuma
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’den siftah

Obi Mikel’den siftah

'un yeni transferi , bordo- mavili formayı Prag maçında ilk kez resmi olarak giydi. 32 yaşındaki ön libero, hazır bir görüntü vermedi.

YENİ transferlerden , bordo- mavili formayı Prag maçında ilk kez resmi olarak giydi. Mikel, Avusturya kampının bitiminin ardından Trabzon'a gelmişti. 32 yaşındaki ön libero, hazır bir görüntü vermedi. Sörloth ikinci yarıda girdi, Fernandes ilk kez kadroya alındı.
  1. 9.8.2019
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