Obi Mikel’den siftah
Trabzonspor'un yeni transferi Obi Mikel, bordo- mavili formayı Prag maçında ilk kez resmi olarak giydi. 32 yaşındaki ön libero, hazır bir görüntü vermedi.
YENİ transferlerden Obi Mikel, bordo- mavili formayı Prag maçında ilk kez resmi olarak giydi. Mikel, Avusturya kampının bitiminin ardından Trabzon'a gelmişti. 32 yaşındaki ön libero, hazır bir görüntü vermedi. Sörloth ikinci yarıda girdi, Fernandes ilk kez kadroya alındı.
- 9.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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