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09 Ağustos 2019, Cuma
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Sörloth parladı

Sörloth parladı

'un 'tan ettiği 23 yaşındaki , ikinci devrede oyuna girdi ve çok klas bir gol atarak ilk maçta kendisini gösterdi.

Karadeniz ekibinin 'tan ettiği forvet dün ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna girdi. Kısa süre öncesinde gelmesine rağmen 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 'a hareket getirdi. İleride top tutan, arkadaşlarına alan açan genç futbolcu, cesur oyunu ve ceza sahası etkinliği ile göze girmeyi başardı.

DAHA HER ŞEY BİTMEDİ
Genç futbolcu bu denemelerinin karşılığını da aldı. 89'da beraberlik golünü atan Sörloth karşılaşma sonrası, "İlk devrede kötüydük. Ama ikinci yarıda takımımızın karakterini gösterdik. Asla pet etmeyen bir yapımız var. Benim için de iyi bir hissiyattı. Daha iyisini yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımızın karşısında turu geçeriz" dedi.

  1. 9.8.2019
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