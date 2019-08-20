İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı AEK maçı kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:
UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag takımını eleyerek play-off turuna kalma hakkı elde eden Trabzonspor 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Yunanistan ekibi AEK Atina ile karşılaşacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynanacak olan AEK maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo mavililerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth
22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'da başlayacak
HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla 22 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.
Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.
- 20.08.2019
- Güncelleme: 20.08.2019 14:20
- Aranan forvet bulundu... Falcao'nun yerine Slimani! Son dakika transfer haberleri
- İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu
- Suat Kaya 20 yıllık peruğunu çıkardı! İşte saç ekim görüntüsü...
- Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
- Falcao'dan Galatasaray'a bir mesaj daha! O ismi de takibe aldı
- Fenerbahçe'den 4 numaraya süper tank! Galatasaray da devrede | Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe'ye bir forvet daha!
- Galatasaray'dan canlı yayında transfer itirafı! 'Diagne'yi bize çaktılar'
- Fenerbahçe'de yılın bombası! Eski yıldız geri dönüyor
- Beşiktaş farklı yenilgi sonrası transferde atağa kalktı
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.