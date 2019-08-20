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20 Ağustos 2019, Salı
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İşte 'un maçı kamp kadrosu

İşte Trabzonspor'un AEK maçı kamp kadrosu

'un Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacağı maçı kadrosu belli oldu. Kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Avrupa Ligi'nde Çekya'nın Sparta Prag takımını eleyerek play-off turuna kalma hakkı elde eden 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Yunanistan ekibi Atina ile karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda oynanacak olan AEK maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo mavililerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan, Erce, Arda, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ivanildo, Campi, Joao Pereira, Filip Novak, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, A. Canbaz, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Caleb Ekuban, Alexander Sörloth

22 Ağustos Perşembe günü Atina Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'da başlayacak

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan'ın AEK takımıyla 22 Ağustos'ta deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Açıklamada, antrenman sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in teknik direktör Karaman ile görüşerek AEK maçı öncesi başarılar dilediği kaydedildi.

  1. 20.08.2019
  2. Güncelleme: 20.08.2019 14:20
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