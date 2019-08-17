Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf 11’de
Fırtına'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Fransa'daki ilk karşılaşmasını geçen hafta oynamıştı. Nantes'a karşı 68'de oyuna giren 22 yaşındaki yıldız bugünkü Amiens mücadelesinde 11'de olacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.
Fırtına'dan ayrılıp Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Fransa'daki ilk karşılaşmasını geçen hafta oynamıştı. Nantes'a karşı 68'de oyuna giren 22 yaşındaki yıldız bugünkü Amiens mücadelesinde 11'de olacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.
- 17.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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