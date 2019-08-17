Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf 11’de - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
17 Ağustos 2019, Cumartesi
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'dan takımına transfer olan Yusuf 11’de

Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf 11’de

Fırtına'dan ayrılıp 'in yolunu tutan , 'daki ilk karşılaşmasını geçen hafta oynamıştı. Nantes'a karşı 68'de oyuna giren 22 yaşındaki yıldız bugünkü Amiens mücadelesinde 11'de olacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.

Fırtına'dan ayrılıp 'in yolunu tutan , 'daki ilk karşılaşmasını geçen hafta oynamıştı. Nantes'a karşı 68'de oyuna giren 22 yaşındaki yıldız bugünkü Amiens mücadelesinde 11'de olacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi beIN Sports 3 naklen yayınlayacak.

  1. 17.8.2019
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