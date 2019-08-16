Kuzeyin kralı Sörloth
Trabzonspor'un yeni transferleri yüzleri güldürüyor. İlk maçta 89. dakikada beraberlik golünü atan 23 yaşındaki Norveçli forvet, muhteşem bir kafa golü ile Sparta Prag kalesini yerle bir etti.
Karadeniz ekibinin Crystal Palace'tan transfer ettiği Alexander Sörloth dün yine sahne aldı. İlk maçta ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 89'da beraberlik golünü atmıştı. Dün ilk 11'de görev başlayan 1.95'lik kule, 11. dakikada takımı öne geçirdi. Harika performans sergileyen genç futbolcu, müthiş bir gol attı.
TARAFTAR ÖVGÜ YAĞDIRDI
Sosa'nın ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth, mermi gibi bir kafa vuruşu ile Sparta Prag kalesini yerle bir etti. Bordo-mavili oyuncu, sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar, "Kuzeyin yeni kralı Sörloth. Kim getirdiyse helal olsun. Burak Yılmaz'ı gölgede bırakır. Çok can yakar. Tam bir viking" yorumlarını yaptı.
- 16.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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