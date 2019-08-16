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16 Ağustos 2019, Cuma
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Kuzeyin kralı Sörloth

Kuzeyin kralı Sörloth

Trabzonspor'un yeni transferleri yüzleri güldürüyor. İlk maçta 89. dakikada beraberlik golünü atan 23 yaşındaki Norveçli forvet, muhteşem bir kafa golü ile kalesini yerle bir etti.

ekibinin 'tan transfer ettiği Alexander Sörloth dün yine sahne aldı. İlk maçta ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 89'da beraberlik golünü atmıştı. Dün ilk 11'de görev başlayan 1.95'lik kule, 11. dakikada takımı öne geçirdi. Harika performans sergileyen genç futbolcu, müthiş bir gol attı.

TARAFTAR ÖVGÜ YAĞDIRDI
Sosa'nın ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth, mermi gibi bir kafa vuruşu ile kalesini yerle bir etti. Bordo-mavili oyuncu, sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar, "Kuzeyin yeni kralı Sörloth. Kim getirdiyse helal olsun. 'ı gölgede bırakır. Çok can yakar. Tam bir viking" yorumlarını yaptı.

  1. 16.8.2019
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