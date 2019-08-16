Kuzeyin kralı Sörloth

Karadeniz ekibinin Crystal Palace'tan transfer ettiği Alexander Sörloth dün yine sahne aldı. İlk maçta ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna giren 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 89'da beraberlik golünü atmıştı. Dün ilk 11'de görev başlayan 1.95'lik kule, 11. dakikada takımı öne geçirdi. Harika performans sergileyen genç futbolcu, müthiş bir gol attı.

TARAFTAR ÖVGÜ YAĞDIRDI

Sosa'nın ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth, mermi gibi bir kafa vuruşu ile Sparta Prag kalesini yerle bir etti. Bordo-mavili oyuncu, sosyal medyayı da salladı. Taraftarlar, "Kuzeyin yeni kralı Sörloth. Kim getirdiyse helal olsun. Burak Yılmaz'ı gölgede bırakır. Çok can yakar. Tam bir viking" yorumlarını yaptı.