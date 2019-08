Yusuf Yazıcı rekorla gitti

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e satıldığını KAP'a bildirdi. Lille'in, sözleşme fesih bedeli olarak 16.5 milyon euro ödeyeceğinin kaydedildiği açıklamada, "Yusuf, 25 maç oynaması halinde Lille, şirketimize 1 milyon euro daha ödeyecek. Yusuf'u kiralaması ve satması halinde net transfer gelirinin yüzde 20'sini de ödeyecek. Portekizli savunma oyuncusu Miguel Le'nin bedelsiz Trabzonspor'a kesin transferine izin verilecek. Fransız kulübü, Yusuf'u Türkiye'de başka bir kulübe kiralamayacağını veya satmayacağını taahhüt etti. Bunu ihlal etmesi halinde 20 milyon euro tazminat ödeyecek" denildi.



TEŞEKKÜR ETTİ

Yusuf, sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımladı. 22 yaşındaki oyuncu, "Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere, başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.



ZARİF VE TEKNİK

Lille, Yusuf Yazıcı ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Fransız kulübü, 22 yaşındaki yıldızı taraftarlarına tanıtan bir yazı da yayımladı. Yazıcı hakkında övgü dolu sözler kullanan Lille, "Vizyonu, göze çarpan kalitesi, çizgilerini kırabilmesi onu Türk futbolunun en gözde potansiyellerinden biri haline getiriyor. Zarif ve teknik bir oyuncu olan Yusuf Yazıcı, kısa ve uzun pas konusunda ciddi bir kaliteye sahip" ifadelerine yer verdi.



TRABZON'UN LİDERİYDİ

Lille Genel Direktörü İngla, kulübün resmi internet sitesine Yusuf ile ilgili açıklamalarda bulundu. İngla, 22 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de çok popüler olduğunu vurgulayarak, "Bu bizim için memnuniyet verici bir transfer. Yusuf, Trabzonspor'da liderdi ve milli takımın da bir üyesi. Teknik özellikleri, kayda değer sol ayağı ile bize çok katkı sağlayacak" dedi.



EN PAHALI YERLİ OLDU

Yusuf, Trabzonspor'un bonservisinden en fazla para kazandığı oyuncusu oldu. Genç futbolcu, 2008'de Rubin Kazan'a 8.7 milyon euro bedelle satılan Gökdeniz Karadeniz'i de geçerek Fırtına'ya en fazla bonservis bedeli kazandıran futbolcu unvanını ele geçirdi.



HİKAYENİN KAHRAMANI

Fırtına, Yusuf için veda videosu yayınladı. 'Herkes kendi hikayesinin kahramanıdır... Yolun açık olsun hayallerinin peşinden koşan çocuk!' başlığıyla paylaşılan videoda Yusuf, "Geceleri uyumadan önce 'Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans göstereyim. Ülkem benimle gurur duysun" diyor.



DÜNYA STARI OLACAKSIN

Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Yusuf'un kendileri ile iki yıl kalacağını söyledi. Campos, 22 yaşındaki oyuncuya, "Kontratın 5 yıllık ama en fazla 2 sene bizimlesin. Dünya starı olma yolunda ilk imzan" dedi.



TARİHE GEÇEN RAKAM

Yusuf için 16.5 milyon euro ödeyen Lille, tarihinde en fazla bonservis ödediği oyuncuyu kadrosuna katmış oldu. İşte Lille'nin tarihinde en fazla bonservis ödediği futbolcular:

Yusuf Yazıcı 16.5

Thiago Maia 14

V. Osimhen 12

Luiz Araujo 10,5

M. Martin 10