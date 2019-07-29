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29 Temmuz 2019, Pazartesi
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iddiaları güçlendi

Awaziem iddiaları güçlendi

Geçen sezon Çaykur Rize'de gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı stoper için 'un nabız yokladığı kaydedildi. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için kiralık formulü devrede...

'un toper adayları arasına 'in de girdiği iddia ediliyordu. Geçen sezon Çaykur Rize'de gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı stoper için Karadeniz ekibinin nabız yokladığı kaydedildi. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için yönetimin kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi. Awaziem, Rize'de yaptığı çıkışla birçok dev ekibin transfer gündemine girmişti.

Karaman: Transfer şart
Ünal Karaman, 3 kulvarda yarışacakları sezonda geniş bir kadroya ihtiyacı olduğunu söyledi. Parma maçı sonrası konuşan deneyimli çalıştırıcı "Kadro rekabeti önemli. Bunun için transfer şart. Yeni isimlerle kadromuzu rotasyonlu hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

  1. 29.7.2019
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