Awaziem iddiaları güçlendi
Geçen sezon Çaykur Rize'de gösterdiği performansla dikkat çeken Nijeryalı stoper Awaziem için Trabzonspor'un nabız yokladığı kaydedildi. Bonservisi Porto'da olan oyuncu için kiralık formulü devrede...
Karaman: Transfer şart
Ünal Karaman, 3 kulvarda yarışacakları sezonda geniş bir kadroya ihtiyacı olduğunu söyledi. Parma maçı sonrası konuşan deneyimli çalıştırıcı "Kadro rekabeti önemli. Bunun için transfer şart. Yeni isimlerle kadromuzu rotasyonlu hale getirmeliyiz" ifadelerini kullandı.
- 29.7.2019
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin geleceğin takımında herkes33-34-rotasyon dahil 30 un altında nerdeyse oyuncu yok iki göbek kiralık dinamzim sorunu olacak gs da
-
Henry Onyekuru evlendi
Toplam 2
Yorum
austin onyekurunun gitmesiyle nerdeyse takımda genç oyuncu kalmadı 36 ya kadar sözleşmeler imzalandı bildiğin takım yaşlandı
-
Beşiktaş'tan kötü prova
Toplam 1
Yorum
savaş Sol bek net şart.Caner yanından geçenleri sadece seyrediyor.Sol çizgide lazım.Birde Sol Stoper alınırsa BJK Tamam.Burak giderse santrafor .
Awaziem iddiaları güçlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.