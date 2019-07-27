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27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Bir ağacın olsun

Bir ağacın olsun
İstanbul Üniversitesi Altın 61 Proje Departmanlığı, 'a gelir getirici bir projeye daha imza atıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kuralacak Taraftar Hatıra Ormanı ile bordo-mavililer gelir elde edecek. Kulübün banka hesaplarına, açıklama kısmına "İstanbul Üniversitesi Altın 61 Proje Departmanlığı" yazarak 161 lira bağış yapan herkes için ağaç dikilecek.
  1. 27.7.2019
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