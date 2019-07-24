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24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Değeri çok büyük

Değeri çok büyük

Başkanı , Abdülkadir Ömür'ün giydiği spor ayakkabılarını genç oyuncuya imzalattı. Başkan Ağaoğlu, ayakkabıları açık artırmayla satmayı planlıyor.

Başkanı , geçen cumartesi günü bordo-mavililerin Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etmişti. Başkan, ayakkabılarını unutan Abdülkadir Ömür'e koşu ayakkabılarını vermişti. Bunun üzerine Abdülkadir, Başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamlamıştı. Başkan, hatıra olması adına o ayakkabıları Ömür'e imzalattı. Ağaoğlu, imzalattığı ayakkabıları açık artırmaya sunup satacağını ve gelirini kulübe bağışlayacağını söyledi.

  1. 24.7.2019
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