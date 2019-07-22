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22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Kura heyecanı

Kura heyecanı

’un 3. Tur’daki rakibi bugün 15.00’teki kurayla belli olacak. Muhtemel 10 rakibi var. Maçlar 8 ve 15 Ağustos’ta oynanacak.

Ülkemizi Kupa 2'de temsil eden bordo-mavililer bugün kura heyecanı yaşıyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek kura çekimiyle 'un rakibi belli olacak. , Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak ikiye ayrılıyor. Temsilcimiz, Temel Yol'dan kuraya giriyor. Fırtına'nın bu sezon Avrupa'daki ilk rakibi 15.00'te belli olacak. UEFA resmi sitesinden bordo-mavili ekibin eşleşebileceği rakipleri de açıkladı. Kuraya seri başı olarak katılamayan Trabzonspor'un muhtemel 10 rakibi bulunuyor. Bordomavililer, eşleşeceği rakibiyle ilk maçını 8 Ağustos'ta, rövanşını 15 Ağustos'ta oynayacak. Kurada ilk çekilen takım eşleşmenin ilk ayağını evinde oynayacak. Bu turu geçen takımlar Avrupa Ligi'nde play-off aşamasına yükselecek.

  1. 22.7.2019
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