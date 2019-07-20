Abdülkadir'in imdadına Başkan Ağaoğlu yetişti
Trabzonspor kafilesi yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Linz kentinde çalışmalarına başladı. Bordo-mavililerde idmanda ilginç bir an yaşandı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, antrenmanda ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'e ayakkabılarını verdi.
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Bordo-mavililerde antrenmanın son bölümünde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün imdadına yetişti. Ağaoğlu, antrenmanda ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'e ayakkabılarını verdi. Genç oyuncu, antrenmanın son bölümünde yapılan koşuyu Ahmet Ağaoğlu'nun ayakkabılarıyla tamamlarken, Ağaoğlu ise antrenmanı ayakkabısız olarak kenardan izledi.
TARAFTARLARDAN YUSUF YAZICI'YA "BİZİ BIRAKMA" MESAJI
Trabzonspor kafilesini Linz Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, Fransa'nın Lille kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı'ya, "Yusuf bizi bırakma, seviyoruz seni, şampiyonluk yaşamadan gitmek yok" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Aynı zamanda yoğun ilgiyle karşılaşan Yusuf Yazıcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.
PEREIRA OTOBÜSÜ KAÇIRDI, İMDADA TARAFTARLAR YETİŞTİ
Öte yandan takımdan ayrı olarak Linz Havalimanı'na gelen Joao Pereira ise otobüse kıl payı yetişti. Havalimanına inen ve ardından hemen otobüse doğru hareketlenen Pereira, yetişemeyince bordo-mavili taraftarlar otobüsün önünü keserek durdurdu. Ardından Pereira takım otobüsüne bindi.
- 20.07.2019
- Güncelleme: 20.07.2019 21:41
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
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