Abdülkadir'in imdadına Başkan Ağaoğlu yetişti

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Bordo-mavililerde antrenmanın son bölümünde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür'ün imdadına yetişti. Ağaoğlu, antrenmanda ayakkabısı ayağını vuran Abdülkadir Ömür'e ayakkabılarını verdi. Genç oyuncu, antrenmanın son bölümünde yapılan koşuyu Ahmet Ağaoğlu'nun ayakkabılarıyla tamamlarken, Ağaoğlu ise antrenmanı ayakkabısız olarak kenardan izledi.



TARAFTARLARDAN YUSUF YAZICI'YA "BİZİ BIRAKMA" MESAJI

Trabzonspor kafilesini Linz Havalimanı'nda karşılayan taraftarlar, Fransa'nın Lille kulübüne transferi gündemde olan Yusuf Yazıcı'ya, "Yusuf bizi bırakma, seviyoruz seni, şampiyonluk yaşamadan gitmek yok" şeklinde tezahüratlarda bulundular. Aynı zamanda yoğun ilgiyle karşılaşan Yusuf Yazıcı, taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi.

PEREIRA OTOBÜSÜ KAÇIRDI, İMDADA TARAFTARLAR YETİŞTİ

Öte yandan takımdan ayrı olarak Linz Havalimanı'na gelen Joao Pereira ise otobüse kıl payı yetişti. Havalimanına inen ve ardından hemen otobüse doğru hareketlenen Pereira, yetişemeyince bordo-mavili taraftarlar otobüsün önünü keserek durdurdu. Ardından Pereira takım otobüsüne bindi.

