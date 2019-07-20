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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon genç futbolcu ağırlıklı kadrosuyla ligi dördüncü sırada bitirmeyi başaran Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılmasının ardından forvet arayışlarını hızlandıran Karadeniz ekibinde Alman golcü Mario Gomez yeniden gündeme geldi. İşte ayrıntılar...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:02 Güncelleme: 20.07.2019 11:04
Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!

Trabzonspor transferde dur durak bilmiyor.

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Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!

Hugo Rodallega'nın ayrılışı sonrası Trabzonspor'da forvet arayışı sürerken, bordo mavili taraftarlar golcü transferi için kampanya başlattı.

Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor yönetimi de Alman ekibi Stuttgart ile Mario Gomez için temas kurdu.

Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!

34 yaşındaki Gomez yıllık 2.5 milyon Euro, kulübü ise 2 milyon Euro talep etti.

Trabzonspor'dan Mario Gomez bombası!

Trabzonspor'da forvet transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi: Mario Gomez...

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