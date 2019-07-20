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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Santini ve Adebayor'la görüşmeler sürüyor

Santini ve Adebayor'la görüşmeler sürüyor

Golcü takviyesi için arayışlarını sürdüren girişimlerini sürüyor. Bordo-mavililer, bir yandan 'te oynayan Santini için görüşmelere devam ederken diğer yandan da 'a yeni teklif yaptı.

, Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarına yeni forveti ile çıkmak istiyor. Bunun için uzun zamandır girişimlerde bulunan bordo- mavililer son olarak Belçika'nın takımında forma giyen için resmi girişimlere başlamıştı. Belçika kulübünün oyuncuyu satmaya sıcak baktığı ancak yüksek bir bonservis talep ettiği öğrenilirken, 30 yaşındaki Hırvat santrforun 3 yıllık sözleşme beklentisi var.

Bu oyuncuyla girişimlerini sürdüren Trabzonspor daha öncede görüştüğü ancak anlaşamadığı 'a da teklif yaptı. 35 yaşındaki oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı ancak sözleşmenin yılı konusunda anlaşmazlık olabileceği belirtildi. Fırtına'nın oyuncuya 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planladığı öğrenildi.
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