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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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'da Başkan Ağaoğlu'ndan forvet çağrısına cevap

Trabzonspor'da Başkan Ağaoğlu'ndan forvet çağrısına cevap

2019-20 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren , ikinci etap kamp çalışmaları için geldiği kampındaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmana kamp kadrosunda yer alan 31 futbolcunun tamamı katıldı. Antrenmanda Afrika Uluslar Kupası'nda ülkelerinin milli takımında mücadele eden ve izinli olan Nijeryalı oyuncu Obi Mikel ile Ganalı Caleb Ekuban yer almadı. Antrenmanı izlemeye gelen bir grup taraftar ile de fotoğraf çekilen başkan taraftarların forvet çağrısına yanıt verdi.

antrenmanı iki bölüm olarak gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapılırken, ikinci bölümde ise pas çalışması gerçekleştirildi.

ERCE KARDEŞLER İLE GASTON CAMPI İLK KEZ
Trabzonspor'un kampındaki ilk antrenmanında yeni transferler ile Erce Kardeşler de yer aldı. İki oyuncu da bordo-mavili formayla ilk antrenmanlarına çıktı.

HOSSEINI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Trabzonspor'da sakatlığının ardından tedavisi tamamlanan stoper oyuncusu Majid Hosseini de antrenmanın ilk bölümünde uzun bir aradan sonra takımla çalıştı. Antrenmanın ikinci bölümünde ise Hosseini ile birlikte Doğan Erdoğan ve Gaston Campi takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

AĞAOĞLU AYAKKABILARINI ABDÜLKADİR ÖMÜR'E VERDİ
Takımla birlikte Avusturya kampına gelen Trabzonspor Kulüp Başkanı da takımın Linz kentinde yaptığı ilk antrenmanı takip etti. Antrenmanın son bölümünde yapılan hafif tempolu koşu öncesi Abdülkadir Ömür'ün ayağını giydiği vurunca başkan Ahmet Ağaoğlu, "Kaç numara giyiyorsun?" diye sordu. Abdülkadir Ömür, "Gerek yok başkanım" yanıtını verirken, Ağaoğlu ısrarı üzerine, "41 giyiyorum" dedi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da "41.5 olmaz mı?" diyerek giydiği spor ayakkabıları Abdülkadir Ömür'e verdi. Bunun üzerine Abdülkadir, başkan Ağaoğlu'na teşekkür ederken, koşuyu da başkan Ağaoğlu'nun spor ayakkabılarıyla tamamladı. Abdülkadir Ömür koşarken başkan Ağaoğlu ise antrenmanı kenardan ayakkabısız bir şekilde izledi. Abdülkadir Ömür, antrenman sonunda ise ayakkabıları teşekkür ederek tekrar başkan Ahmet Ağaoğlu'na verdi.


AĞAOĞLU'DAN TARAFTARLARA: SIRF SİZİN GÖNLÜNÜZ OLSUN DİYE YENİ FORVET ALACAĞIZ
Antrenmanı izlemeye gelen bir grup taraftar ile de fotoğraf çekilen başkan Ahmet Ağaoğlu, "Forvet ne zaman gelecek" şeklindeki sorulara, "Aslında elimizde iki tane iyi forvet var ama sırf sizin gönlünüz olsun diye yeni forvet alacağız" şeklinde yanıt verdi.
Bu arada antrenman sonrasında bordo-mavili taraftarlar drone kullanarak, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çekildi.

  1. 21.07.2019
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