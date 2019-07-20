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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Pique'den 20 milyon takipçisine paylaşımı

Pique'den 20 milyon takipçisine Trabzonspor paylaşımı

Barcelona'nın dünyaca ünlü İspanyol savunmacısı Gerard Pique, 'un sezon formasını tanıttığı videoyu paylaştı.

Bordo Mavililerin özel hazırladığı ve çok beğeni toplayan yeni forma tanıtım videosunun etkileri dünyaya yayılmaya devam ediyor.

Barcelona'nın yıldız savunmacısı Gerard Pique her kesimden alkış alan gri forma tanıtım videosunu resmi twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

Twitter hesabını yaklaşık 20 milyon kişinin takip ettiği Pique yaptığı paylaşımla birlikte alkış emojisi de kullandı, tweet yarım saatten kısa süre içerisinde binlerce takipçi tarafından beğenildi.

ANDRE CASTRO'DAN PIQUE'YE: BARCELONA ONU İZLEMELİ

Göztepe forması giyen Andre Castro ise Pique'nin bu paylaşımının altına, "Türkiye'de futbol seviliyor. Ve tanıtımdaki futbolcu Abdülkadir, Türkiye'nin Messi'si. Barcelona onu izlemeli" yorumunu düştü.

Trabzonspor yeni sezonun son formasını tanıttı

  1. 20.07.2019
  2. Güncelleme: 20.07.2019 16:14
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