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19 Temmuz 2019, Cuma
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'i 'a bildirdi

Trabzonspor Erce Kardeşler'i KAP'a bildirdi

'de geçen sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan transferde durmak bilmiyor. Fırtına 25 yaşındaki 'i 'a bildirdi.

Bordo mavili ekip, Altınordu'nun 25 yaşındaki kalecisinin transferi ile ilgili görüşmelere başladı.

, Altınordu'da forma giyen ile görüşmelere başlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA:

Altınordu A.Ş.'nin Profesyonel Futbolcusu Erce Kardeşler'in, Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

ERCE KARDEŞLER KİMDİR?

Erce Kardeşler 2013'ten bu yana Altınordu'da forma giyiyor. Genç kaleci, 2018-19 sezonunda 1. Lig'de 34 maçta forma giydi.

Erce'nin ağabeyi Arda Kardeşler Süper Lig'de hakemlik, babası Eser Kardeşler ise teknik direktörlük yapıyor.


  1. 19.07.2019
  2. Güncelleme: 19.07.2019 11:13
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