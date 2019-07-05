Son dakika: UEFA Trabzonspor kararını açıkladı!
Son dakika haberine göre; UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu. Karar neticesinde Bordo mavili ekip, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Artık UEFA Avrupa Ligi'nde kuraları bekleyeceğiz. Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı" diye konuştu.
Trabzonspor'a UEFA'dan son dakika gelen müjdeli haber... UEFA, Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edebileceğine dair ilgili yazıyı kulübe gönderdi.
Konuyla ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "UEFA Disiplin Kurulu'na sevk sonrası bizden istenen 3 şart vardı. 15 Ekim'e kadar süre verildi. Ancak biz 3 şartı bugün itibariyle yerine getirdik. Artık UEFA Avrupa Ligi'nde kuraları bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu sözlerini, "Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı" diye sürdürdü.
"İKİ TRANSFER DAHA GELECEK"
Transfer açıklamasında da bulunan Ağaoğlu, şunları söyledi: "Kulübün ekonomisinin sürdürülebilir hale getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Kulübün bütçesi ölçüsünde nokta transferler yapacağız. Yeniden yapılandırmayla alakalı olarak anlaşmanın dışına çıkmak, başkanın sorumlu olduğu yönünde taahhütname imzaladık. Mikel'in haricinde ihtiyacımız olan mevkiler stoper ve forvet hattı. 1 hafta içinde 2 transferimiz daha olacak. Görüşmelerimizin devam ettiği genç oyuncu da var. Transferin yüzde 99'unu tamamlamış olacağız. Teknik heyetin vereceği doğrultusunda belki 1 ilave daha söz konusu olabilir."
- 05.07.2019
- Güncelleme: 05.07.2019 18:14
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‘Audi Cup’ta buluşalım’
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Yorum
Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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Fransızlar Galatasaray'a transferi duyurdu! Franck Ribery... Son dakika transfer haberleri...
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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Beşiktaş'ta harekat başladı
Toplam 2
Yorum
eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Son dakika: UEFA Trabzonspor kararını açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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