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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Stopere Adil

Stopere Adil

, 21 yaşındaki savunmacı için ile görüşmelere başladı. Gazişehir de genç isimle ilgileniyor

, gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmayı planlıyor. Bunun için de sadece sahaya çıkacak 11'i değil, görev verildiğinde takımın gücünü düşürmeyecek bir yedek kulübesi de hazırlıyor. Trabzonspor'un gündemine giren son isim oldu. 21 yaşındaki genç oyuncunun ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, Güney ekibine 100 bin euro'luk bir teklif sundu ve cevap bekliyor. Gazişehir de peşinde. Zargo Toure ile yol ayrımında olan Trabzonspor, Adil'i Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile rekabete girecek bir oyuncu olarak görüyor. Ana hedef Gençlerbirliği forması giyen Mert Çetin'di ancak istenilen bonservis bedeli yüksek gelince rota Adil'e kırıldı

3 GOLÜ VAR
Adil Demirbağ geçen sezon Karagümrük ve Adana Demirspor formalarını terletti. 20 resmi maçta forma giydi. 3 golü bulunuyor. 6 sarı kart gördü, kırmızı kartla hiç cezalandırılmadı.
  1. 26.6.2019
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