Stopere Adil
Trabzonspor, 21 yaşındaki savunmacı Adil Demirbağ için Adana Demirspor ile görüşmelere başladı. Gazişehir de genç isimle ilgileniyor
3 GOLÜ VAR
Adil Demirbağ geçen sezon Karagümrük ve Adana Demirspor formalarını terletti. 20 resmi maçta forma giydi. 3 golü bulunuyor. 6 sarı kart gördü, kırmızı kartla hiç cezalandırılmadı.
- 26.6.2019
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aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
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ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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