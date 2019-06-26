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26 Haziran 2019, Çarşamba
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"Özür dilerim"

"Özür dilerim"
Halil Dervişoğlu kariyerini 'da sürdürmek istiyordu ancak bu arzusu şimdilik olmadı. Son gün Halil'in Karadeniz ekibine gelmesi için 'dan kolaylık isteyen baba Muzaffer Dervişoğlu üzülerek transferin gerçekleşmediğini açıkladı. Baba Dervişoğlu "Sparta Rotterdam rakamı 1.5 milyon Euro'dan aşağı indirmiyor. Bu transfer döneminde konuyla ilgilenen herkese teşekkür ederim. Ayrıca olmadığı için de özür dilerim" dedi. Karadeniz ekibi her şeye rağmen girişimlerini sürdürecek.
  1. 26.6.2019
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