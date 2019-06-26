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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Forvete Berg

Forvete Berg

, Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki hücum oyuncusu ile olan temaslarını sıklaştırdı. Menajeri ile görüşen Trabzonspor yönetimi, maksimum rakam olarak 1.2 milyon euro verebileceklerini iletti.

yeni forvetini arıyor... Karadeniz ekibinin gündeminde birçok isim yer alırken bir adım öne çıkmış durumda. 32 yaşındaki futbolcunun, Al-Ain ile olan sözleşmesi sona erdi. Bu da transferin önünü açan en büyük etken. Teknik direktör ve scout ekibinin onay vermesinin ardından bordo-mavili yönetim kolları sıvadı. İsveçli futbolcunun menajeri ile görüşmeler iyice sıklaştı. Trabzonspor, Marcus Berg'in menajerine şartları açık şekilde anlattı. Fazla esneklik payına sahip olmadıklarını da belirttiler.

ALTERNATİFLERİ HAZIR
Karadeniz ekibinin yöneticileri, Marcus Berg'in menajeriyle yaptıkları görüşmede verebilecekleri maksimum ücreti söylediler. Trabzonsporlu yöneticiler, 32 yaşındaki futbolcuya yıllık maksimum 1.2 milyon euro ödeyebileceklerini kaydettiler. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Ain'den ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönmek istediğini açıklayan Berg'in vereceği cevaba göre Trabzonspor'un transferdeki rotası da şekillenecek. Bordomavili ekibin gündeminde sadece Marcus Berg yok. Karadeniz temsilcisi 4 alternatifle daha temasta.

BAŞARILARI
* İsveç Ligi gol krallığı 2007 (14 gol)
* UEFA U-21 Şampiyonası'nda gol krallığı 2009 (7 gol)
* UEFA U-21 Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu (2009)
* Yunan Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu ödülü (2013- 14, 2015-16 ve 2016-17)
* Yunan Ligi gol krallığı 2016-17 (22 gol)
* Kupası'nda gol krallığı 2013-14 (7 gol)
* BAE Ligi gol krallığı 2017- 18 (25 gol
  1. 26.6.2019
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