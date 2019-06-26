Forvete Berg
Trabzonspor, Al-Ain ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki hücum oyuncusu Marcus Berg ile olan temaslarını sıklaştırdı. Menajeri ile görüşen Trabzonspor yönetimi, maksimum rakam olarak 1.2 milyon euro verebileceklerini iletti.
ALTERNATİFLERİ HAZIR
Karadeniz ekibinin yöneticileri, Marcus Berg'in menajeriyle yaptıkları görüşmede verebilecekleri maksimum ücreti söylediler. Trabzonsporlu yöneticiler, 32 yaşındaki futbolcuya yıllık maksimum 1.2 milyon euro ödeyebileceklerini kaydettiler. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al- Ain'den ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'ya dönmek istediğini açıklayan Berg'in vereceği cevaba göre Trabzonspor'un transferdeki rotası da şekillenecek. Bordomavili ekibin gündeminde sadece Marcus Berg yok. Karadeniz temsilcisi 4 alternatifle daha temasta.
BAŞARILARI
* İsveç Ligi gol krallığı 2007 (14 gol)
* UEFA U-21 Şampiyonası'nda gol krallığı 2009 (7 gol)
* UEFA U-21 Şampiyonası'nın en iyi oyuncusu (2009)
* Yunan Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu ödülü (2013- 14, 2015-16 ve 2016-17)
* Yunan Ligi gol krallığı 2016-17 (22 gol)
* Yunanistan Kupası'nda gol krallığı 2013-14 (7 gol)
* BAE Ligi gol krallığı 2017- 18 (25 gol
- 26.6.2019
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Emre Kılınç haber bekliyor
Toplam 1
Yorum
Seyit TUNÇYÜZ Geleceğin Messisi kesinlikle Transferi yapılmalı
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Ahmet Ağaoğlu: "Abdülkadir bul 25'i ben vereyim"
Toplam 3
Yorum
aliuttu aklı başında bir başkanımız var.teşekkürler ağaoğlu
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Napoli’nin ilk hedefi Eljif Elmas
Toplam 1
Yorum
ASD ELJİF ELMAS 15 MİLYON EDER Mİ YAA,NASIL FUTBOL GÖZLEMCİSİ BUNLAR.TAŞ ÇATLASIN 5 MİLYON DAHA FAZLA ETMEZ.ALANIN ELİNDE PATLAYACAK.SIRADAN TOP
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