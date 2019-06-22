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22 Haziran 2019, Cumartesi
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'dan futbol okuluna ziyaret

Ünal Karaman'dan futbol okuluna ziyaret

'un başarılı teknik direktörü , ziyaret etti. Karaman Başkanı ve yönetim kurulu üyelerince karşıladı.

Teknik Direktörü , Trabzonspor ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Karaman, Başkanı ve yönetim kurulu üyelerince karşıladı. Karaman, daha sonraTrabzonspor Artvin Futbol Okulunu ziyaret ederek, yönetici ve sporcularla bir araya geldi.

Öğrencilerle sohbet eden Karaman, Artvin'de bu okulun açılmasının, gençlerin spora yönlendirilmesi adına çok önemli olduğunu söyledi.

Karaman, bu okul ile Artvin'den Türk futboluna önemli isimler kazandırılacağına inandığını vurgulayarak, öğrencilere eğitim ve spor hayatlarını birlikte yürütmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Futbol okulunun işleyişi konusunda Yıldırım'dan bilgi alan Karaman, öğrenci ve yöneticilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yıldırım, ziyaretin anısına Karaman'a Artvinspor forması ve atkısı hediye etti.

  1. 22.06.2019
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