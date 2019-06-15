Yusuf ‘scout’ oldu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Yusuf ‘scout’ oldu

Yusuf ‘scout’ oldu

Yusuf ‘scout’ oldu

'dan dönen "Benden daha iyi" dediği kardeşi 'nın . 22 yaşındaki genç isim bu anları İnstagram'dan "İzleme komitesi" notuyla paylaştı.

'dan dönen "Benden daha iyi" dediği kardeşi 'nın . 22 yaşındaki genç isim bu anları İnstagram'dan "İzleme komitesi" notuyla paylaştı. Kardeşinin 'karne gününe' katılan bordo-mavili ekibin yıldızı, yorucu geçen sezonun ardından tatile çıkacak. Ardından da 'un yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Tekliflere rağmen genç futbolcunun bu sezon da ekibinde forma giyeceği belirtildi.

  1. 15.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf ‘scout’ oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN