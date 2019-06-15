Yusuf ‘scout’ oldu
Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı "Benden daha iyi" dediği kardeşi Furkan Yazıcı'nın maçını izledi. 22 yaşındaki genç isim bu anları İnstagram'dan "İzleme komitesi" notuyla paylaştı.
Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı "Benden daha iyi" dediği kardeşi Furkan Yazıcı'nın maçını izledi. 22 yaşındaki genç isim bu anları İnstagram'dan "İzleme komitesi" notuyla paylaştı. Kardeşinin 'karne gününe' katılan bordo-mavili ekibin yıldızı, yorucu geçen sezonun ardından tatile çıkacak. Ardından da Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Tekliflere rağmen genç futbolcunun bu sezon da Karadeniz ekibinde forma giyeceği belirtildi.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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