Yusuf ‘scout’ oldu

Milli Takım'dan dönen Yusuf Yazıcı "Benden daha iyi" dediği kardeşi Furkan Yazıcı'nın maçını izledi. 22 yaşındaki genç isim bu anları İnstagram'dan "İzleme komitesi" notuyla paylaştı. Kardeşinin 'karne gününe' katılan bordo-mavili ekibin yıldızı, yorucu geçen sezonun ardından tatile çıkacak. Ardından da Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Tekliflere rağmen genç futbolcunun bu sezon da Karadeniz ekibinde forma giyeceği belirtildi.