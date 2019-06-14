Trabzonspor’dan 35 milyon euro’luk üretim

Trabzonspor, alt yapı devrimini maddi boyuta da taşıdı... Bordo-mavili takımın 52 milyon euro'luk kadro değerinin 34.7 milyon euro'luk kısmını alt yapıdan yetişen ve A takıma yükselen oyuncular oluşturdu. Fırtına'nın 2018-19 sezonu kadrosunda yer alan 24 oyuncunun toplam değeri 'Transfermarkt' sitesinde yaklaşık 52 milyon euro oldu. Bu değerin 3'te 2'lik kısmı bu sezonki başarılı sonuçlarda da başrolde yer alan alt yapı çıkışlı 11 oyuncuya ait.

YAZICI+ÖMÜR: 28 MiLYON!

Takımın yıldızları Abdülkadir Ömür 15 milyon euro ve Yusuf Yazıcı 13 milyon euro ile Süper Lig'in de en değerli oyuncuları olurken; Abdulkadir Parmak için 2 milyon euro, Hüseyin Türkmen'e 2 milyon euro ve Uğurcan Çakır'a 1.5 milyon euro değer biçildi... Zaman zaman forma şansı bulan ve A takım kadrosunda yer alan gençler de eklendiğinde altyapıdan gelen oyuncular Trabzonspor'un kadro değerinin 34 milyon 750 bin euro'luk kısmını karşıladı.

TRANSFERLERI 2'YE KATLADI

Transfer sonucu takıma dahil edilen yabancı futbolcular ile kadroda yer alan diğer yerli oyuncuların değerleri ise şu şekilde: Rodallega 900 bin euro, Ekuban 1 milyon 250 bin euro, Olcay Şahan 600 bin euro, Amiri 650 bin euro, Nwakaeme 2.5 milyon euro, Sosa 2 milyon euro, Onazi 2,5 milyon euro, Kamil Ahmet 400 bin euro, Pereira 500 bin euro, Novak 2 milyon 750 bin euro, Ibanez 200 bin euro, Toure 1 milyon euro ve Hosseini 2 milyon euro. (Toplam 17 milyon 250 bin euro.)