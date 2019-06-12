Joao Pereira çok umutlu – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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çok umutlu

Joao Pereira çok umutlu

ekibinin sağ beki , 'un gelecek sezon daha iyi işler başaracağını söyledi. Takımdaki gençlerin başarısına vurgu yapan Pereira "Çok daha iyi bir hale geleceğiz" dedi.

ekibinin sağ beki , 'un gelecek sezon daha iyi işler başaracağını söyledi. Tatilini sürdüren Portekizli futbolcu "Gençlerle önemli işler başardık. Yaz döneminde yapılacak takviyelerle çok daha iyi bir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ONAZİ KİLOLARDAN KURTULUYOR
Geçirdiği ağır sakatlık sırasında kilo alan Ogenyi Onazi, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Nijeryalı orta saha oyuncusunun 3 kilo fazlası olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un sezon açılışına kadar bunları vereceğini söyledi. Onazi durmadan çalışıyor.

16.30'DA BEŞİRLİ'YE
Trabzonspor resmi twitter hesabından, voleybol ilgili bir duyuruda bulunuldu. Bordo-mavililer "Voleybol Milli Takımımız, 2019 CEV Erkekler Altın Ligi'nde Trabzon'da ile karşı karşıya gelecek. Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadele 16.30'da başlayacak. Herkesi bu karşılaşmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SERDAR TAŞÇI PİŞMAN OLDU
Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan tercihini 'den yana kullanmıştı. Başakşehir dün tecrübeli futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcunun bu kararından dolayı pişman olduğu belirtildi. Trabzonspor taraftarı da sosyal medyadan Serdar Taşçı'ya takıldı.

ARDA: HAZIR BEKLİYORUM
Bordo-mavili ekibin yedek kalecisi Arda Akbulut, Uğurcan Çakır gibi sıranın bir gün kendisine de geleceğini söyledi. Şimdiden teklifler alan 18 yaşındaki eldiven "Hedefim öncelikle Trabzonspor'un kalesini devralmak. Sürekli hazır bekliyorum. Çok çalışıyorum. Bu çabalarımın karşılığını bir gün alacağımı da biliyorum" dedi.

  1. 12.6.2019
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