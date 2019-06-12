Joao Pereira çok umutlu

Karadeniz ekibinin sağ beki Joao Pereira, Trabzonspor'un gelecek sezon daha iyi işler başaracağını söyledi. Tatilini sürdüren Portekizli futbolcu "Gençlerle önemli işler başardık. Yaz transfer döneminde yapılacak takviyelerle çok daha iyi bir hale geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ONAZİ KİLOLARDAN KURTULUYOR

Geçirdiği ağır sakatlık sırasında kilo alan Ogenyi Onazi, yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Nijeryalı orta saha oyuncusunun 3 kilo fazlası olduğu kaydedildi. 26 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un sezon açılışına kadar bunları vereceğini söyledi. Onazi durmadan çalışıyor.

16.30'DA BEŞİRLİ'YE

Trabzonspor resmi twitter hesabından, voleybol milli takımıyla ilgili bir duyuruda bulunuldu. Bordo-mavililer "Voleybol Milli Takımımız, 2019 CEV Erkekler Altın Ligi'nde Trabzon'da Belçika ile karşı karşıya gelecek. Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadele 16.30'da başlayacak. Herkesi bu karşılaşmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

SERDAR TAŞÇI PİŞMAN OLDU

Transfer dönemlerinde adı Trabzonspor ile anılan Serdar Taşçı tercihini Başakşehir'den yana kullanmıştı. Başakşehir dün tecrübeli futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. 32 yaşındaki futbolcunun bu kararından dolayı pişman olduğu belirtildi. Trabzonspor taraftarı da sosyal medyadan Serdar Taşçı'ya takıldı.

ARDA: HAZIR BEKLİYORUM

Bordo-mavili ekibin yedek kalecisi Arda Akbulut, Uğurcan Çakır gibi sıranın bir gün kendisine de geleceğini söyledi. Şimdiden teklifler alan 18 yaşındaki eldiven "Hedefim öncelikle Trabzonspor'un kalesini devralmak. Sürekli hazır bekliyorum. Çok çalışıyorum. Bu çabalarımın karşılığını bir gün alacağımı da biliyorum" dedi.