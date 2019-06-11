John Ogu beklemede
Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi.
Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi. Trabzonspor forması giydikten sonra "Kimseyle anlaşmadım" diyen 31 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçildi. Önceliğin daha genç oyunculara verdiği belirtildi.
- 11.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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