John Ogu beklemede – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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John Ogu beklemede

John Ogu beklemede

Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi.

Fırtına'nın anlaşmaya vardığı Nijeryalı orta saha oyuncusu, ülke basınına karmaşık demeçler verdi. forması giydikten sonra "Kimseyle anlaşmadım" diyen 31 yaşındaki futbolcu için beklemeye geçildi. Önceliğin daha genç oyunculara verdiği belirtildi.

  1. 11.6.2019
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