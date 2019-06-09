Trabzonspor'da Campi imzaya kaldı
Trabzonspor, 28 yaşındaki Arjantinli stoperin bonservisi için Estudiantes’e 1 milyon dolar önerdi. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.
Fırtına gelecek sezon öncesi kadrosuna katmayı çok istediği Gaston Campi'nin transferinde mutlu sona yaklaştı... 28 yaşındaki stoper için kulubü Estudiantes'e 1 milyon dolar'lık son teklif yapıldı. Arjantin ekibinin bu teklifi sözlü olarak kabul ettiği bildirildi. Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Oyuncunun kendisine de 700 bin euro civarında bir rakam vermeyi planlayan bordo-mavili takım, anlaşmanın resmiyet kazanmasından sonra tecrübeli savunmacıyı imza için Trabzon'a davet edecek.
SPONSOR HAFTAYA
Forma sponsorluğu için görüşmeler sürüyor. İki farklı firma ile temasta olan yönetimin önümüzdeki hafta somut adımlar atması bekleniyor. Yeni sponsordan gelecek para ile ilk etapta futbolcuların gecikmiş taksitleri ödenecek.
FERDİ PİŞMAN
Geçtiğimiz sezon Trabzon'un transfer gündeminde yer alan Ferdi Kadıoğlu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmıştı. 19 yaşındaki oyuncu sadece 13 dakika süre alabilirken, verdiği karar nedeniyle pişman olduğu bildirildi. Ferdi'nin a yrılmak istediği belirtildi.
ONAZİ GELİYOR
Ligin ilk yarısındaki Çaykur Rizespor maçında aşil tendonu yırtılan Ogenyi Onazi bugün Trabzon'a gelecek. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecine alınan Nijeryalı ön libero ay sonuna kadar tesislerde çalışacak. Kulüp doktorlarının tetkikleri sonrası kampa götürülüp götürülmeyeceğine karar verilecek.
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
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Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Trabzonspor'da Campi imzaya kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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